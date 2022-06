MotoGp, Bagnaia: "Stiamo dimostrando di essere veloci"

ASSEN - Pecco Bagnaia ha parlato alla vigilia del Gran Premio d'Olanda, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota della Ducati vuole riscattarsi dai due ritiri consecutivi tra Catalogna e Germania, per tornare a sperare in un titolo che al momento appare lontano. "Stiamo dimostrando di essere veloci, ma serve a poco se non sei il più forte - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. E’ importante essere davanti e in pole position. Ma voglio essere più forte, è questo lo step che devo fare ed è anche la differenza con Quartararo".