MotoGp, Bastianini: "Morbidelli va penalizzato, ma so che non l'ha fatto apposta"

ROMA - Sessione di libere 2 complicata per Enea Bastianini al Gran Premio d'Olanda, classica della MotoGp. Il pilota Gresini ha rischiato di scontrarsi con Franco Morbidelli, pilota Yamaha. Queste sue le parole a "Sky Sport": "Per due volte si è messo in mezzo nonostante fosse uscito fuori pista. Non ho capito il comportamento di Morbidelli. Alla seconda ho rischiato di centrarlo in pieno, ha fatto una manovra molto al limite. So solo che ho perso tanto e mi sarebbe bastato per essere in Q2 provvisoria, ma avremo tempo per rifarci. Sono sicuro che Franco non l'ha fatto apposta, ma va penalizzato". "Spero - ha concluso Bastianini - che la pista sia asciutta domani. Ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno: siamo andati forte".