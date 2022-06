MotoGp, Quartararo: "Importante partire davanti, sarà una gara tosta"

ASSEN - La sessione di qualifiche del Gp di Olanda ha visto Fabio Quartararo conquistare la seconda posizione in griglia in vista della gara di domani. Il pilota francese della Yamaha, che ha chiuso alle spalle del solo Francesco Bagnaia , ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Secondo posto molto importante, qui sappiamo che è una gara in cui è importante partire dalla prima fila. Era il giro migliore che potessi fare, sono davvero felice per la seconda posizione. Qua ci sono un po’ più possibilità di sorpassare rispetto al Sachsenring e inoltre le gomme si consumano meno le gomme, ma è importante partire secondi. Il passo è ancora forte, io e Pecco abbiamo fatto grandi cose e domani sarà una gara tosta ma bella".

Il commento sulla lotta mondiale

Il vantaggio in classifica del campione iridato in carica è molto ampio, con quasi 40 punti su Aleix Espargaro e addirittura 91 su Bagnaia, protagonista di diverse cadute. Ma Quartararo tiene alta l'attenzione: "Ci sono ancora più di 150 punti in palio, per cui è difficile dire chi sarà il mio rivale per il campionato: per me Bagnaia, Aleix Espargaro e anche Zarco sono ancora in corsa".