MotoGp, Dall'Igna: "Sappiamo fare le pole, ora obiettivo è vincere"

ASSEN - La sessione di quaifiche del Gp di Olanda, undicesimo appuntamento del mondiale MotoGp, ha visto Francesco Bagnaia conquistare la pole position. Per il pilota della Ducati si tratta della seconda volta consecutiva che scatterà dalla prima casella in gara, e ciò non può che rendere felice Luigi Dall'Igna, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "A fare le pole siamo capaci e lo abbiamo dimostrato, ora bisogna fare bene la gara di domani. In FP4 abbiamo dimostrato di saper stare davanti, è importante farlo domani e Pecco lo farà. La prestazione generale delle moto è ottima in ogni pista e questo ci inorgoglisce. Ma non è sufficiente, il nostro obiettivo è un altro e vogliamo perseguirlo".