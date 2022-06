MotoGp, delirio Bagnaia ad Assen: vittoria davanti a Bezzecchi. Espargaro 4°, Quartararo out

ASSEN - È Francesco Bagnaia a vincere il Gran Premio di Olanda, undicesimo appuntamento del mondiale di MotoGp 2022. Il pilota della Ducati ufficiale conduce una gara perfetta, scattando dalla pole e riuscendo a tenere la testa della corsa per tutta la durata della gara sul tracciato di Assen. Dietro di lui, Marco Bezzecchi, mentre a completare il podio è Maverick Vinales con l'Aprilia. Quarto il compagno di squadra e connazionale Aleix Espargaro, costretto alla rimonta dalla 15esima posizione dopo essere andato largo in curva 5 per la caduta di Fabio Quartararo. Il francese è poi ripartito, per poi cadere nuovamente sullo stesso punto. Espargaro aveva inoltre compiuto un incredibile doppio sorpasso all'ultima chicane, sopravanzando Brad Binder (5°) e Jack Miller (6°).