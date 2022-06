MotoGp, Quartararo penalizzato: long lap penalty in Gran Bretagna

ROMA - Fabio Quartararo torna da Assen con un carico di amarezza. Il Gran Premio d'Olanda, undicesimo appuntamento della MotoGp 2022, è stato crudele con il campione del mondo in carica, che non solo cede terreno a Aleix Espargaro, ma viene anche penalizzato per il prossimo Gran Premio, quello di Gran Bretagna, che si terrà in agosto. Il campione del mondo è infatti stato sanzionato dalla direzione di gara per aver causato la caduta dello stesso pilota Aprilia, poi quarto alla bandiera a scacchi.