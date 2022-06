MotoGp, Bezzecchi: "Emozionante sventolare la bandiera di Rossi"

ROMA - Marco Bezzecchi vola sulla sua Ducati al Gran Premio d'Olanda e si prende il primo podio nella sua carriera in MotoGp , iniziata quest'anno con la scuderia VR46, anch'essa esordiente in classe regina. Un trionfo che il pilota dell'Academy di Valentino Rossi dedica al suo mentore:" Volevo stare con i primi, sentivo di potercela fare. Poi Quartararo ha fatto quell’errore e io mi sono ritrovato la possibilità di andare via con Bagnaia. Sono felice di aver fatto il podio insieme a lui . Girare con la bandiera di Vale lo avrà fatto molto contento, non vedo l’ora di parlargli".

Le parole di Rossi

Ora al pilota dell'Academy di Valentino Rossi non resta che puntare alla vittoria: "La sogno ovviamente - afferma Bezzecchi - ma non voglio che questo risultato mi porti a fare più errori. Se c’è la possibilità di vincere sono il primo a provarci, ma non voglio strafare". Intanto, Valentino Rossi esalta i suoi piloti, entrambi scovati dalla sua Academy: "Pecco Bagnaia e Bez primo e secondo in MotoGp ad Assen, una giornata indimenticabile, grazie al loro talento ed al grande lavoro di tutti in Academy, nel team VR46 e Ducati Corse. Oggi godiamo, siamo sul tetto del mondo", ha detto il nove volte campione del mondo.