MotoGp, riabilitazione in barca per Marquez ma la cicatrice è vistosa

ROMA - Marc Marquez continua il suo percorso per tornare in pista dopo l'operazione lo scorso mese per curare l'omero del braccio destro. L'otto volte iridato ha postato una foto in barca sui propri canali social per rassicurare i fan, ma la cicatrice che l'intervento gli ha lasciato è molto vistosa e non sembrerebbe preannunciare un ritorno immediato del "Cabroncito". In MotoGp la Honda senza di lui è però in caduta libera: Stefan Bradl fa quel che può e Pol Espargaro è molto lontano dalla zona podio a ogni Gran Premio.