MotoGp, Puig: "Marchi europei ora superiori, ma si è copiato molto dai giapponesi"

ROMA - Il team manager di Honda in MotoGp , Alberto Puig, dai microfoni di "Radio Marca" espone la sua analisi su un tema scottante: le scuderie europee sono ora meglio delle giapponesi? Il tono all'inizio è scherzoso, ma dietro le prestazioni di Ducati, Aprilia e KTM ci sono diversi motivi. " Alla fine i giapponesi finiscono sempre per vincere. Io parlo di fatti, non di opinioni, ma penso che sia Ducati che Aprilia e KTM abbiano fatto passi da gigante . È vero che la Honda non è mai stata una moto facile, ma portata al limite, può fare molto", ha detto Puig.

Lungimiranza e innovazione

Il sorpasso potrebbe essere imminente, ma la questione per Puig è più complessa: "Hanno approfittato - spiega lo spagnolo - del cambio di regolamento anni fa e i team europei stati più proattivi ed efficienti di quelli giapponesi. Penso che per molti anni gli europei guardassero ai giapponesi come riferimento, copiavano tanto". Poi però aggiunge: "Ora hanno raggiunto un livello superiore su elettronica e meccanica". Poi su "AS" fa i complimenti ad Aleix Espargaro, fratello di Pol Espargaro che corre proprio per Honda: "Non so se si sia vestito da Marquez, ma sta andando forte con una moto fantastica".