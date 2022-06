MotoGp, Marquez: "Il mondiale? Il mio cuore sente che è possibile"

ROMA - Marc Marquez è stato vicino ad annunciare il suo ritiro in MotoGp . È lo stesso pilota Honda a rivelare questo retroscena in un'intervista concessa a "GP Racing", dove dice: " Ho pensato di smettere in alcuni momenti, ma non è mai stata una decisione definitiva, solo parentesi . È successo nel 2021, quando ho avuto difficoltà a tornare in primavera, e quest'anno dopo l'incidente di Mandalika con il ripresentarsi del mio problema alla vista". La riabilitazione del braccio destro inizierà a breve , ma Marquez avvisa i tifosi: "Bisogna essere realisti. Fino al 2019 ero spinto dalla voglia di vincere ora devo confrontarmi con la sfida di riuscire a essere ancora veloce. Ma dentro di me sento l'obiettivo mondiale è realizzabile "

L'eredità di Marquez

Il pilota di Cervera però avverte di poter vincere il suo nono titolo mondiale: "Devo lavorare sulla guida, dato che il braccio non è lo stesso di prima. Quindi è necessario usare di più le gambe per controllare la moto, evitando un nuovo trauma cranico e possibili problemi alla vista. Ma non posso pensarci mentre sono in sella, altrimenti non dovrei più guidare". Se sucederà questo, Marquez è pronto a ritirarsi: "Quando accadrà, la mia carriera sarà finita. Spero di essere ricordato come un campione che ha dato tutto. Nessuno può dirmi che non ho dato il massimo", ha infatti concluso il "Cabroncito".