MotoGp, Puig: "Voglio solo che la moto funzioni"

ROMA - " Non mi preoccupa tutto ciò. Voglio solo che la moto funzioni . Per me quello che dicono gli italiani, gli spagnoli o chi altro non è un problema . Non mi condiziona". Queste le parole di Alberto Puig, numero uno del muretto Honda in MotoGp , in un'intervista a "Radio Marca", dove commenta un rumor che rimbalza sul web e non solo. Il manager potrebbe infatti essere sostituito. Forse anche da un italiano . Voci alimentate da un'Ala Dorata fin qui deludente, al netto dei problemi fuori della pista, come l'operazione a cui si è sottoposto Marc Marquez .

Una moto diversa

Il 2022 infatti è stato finora avido di soddisfazioni per la casa giapponese e Alberto Puig non lo nasconde: "Non stiamo ottenendo i risultati a cui siamo abituati, non stiamo andando al nostro livello. Marquez è un pilota che entra molto forte in curva. Questa moto è stata realizzata con un concept diverso, con un po’ più di peso nella parte posteriore, in modo da avere più grip e il bilanciamento non è ancora equilibrato in questo momento". L'ambizione però resta sempre la stessa, a costo di aspettare il 2023: "Vogliamo vincere il campionato, non singole gare. Pensiamo al prossimo anno e ad avere una moto fin dal primo giorno competitiva", ha detto per concludere lo spagnolo.