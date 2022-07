MotoGp, il manager di Marquez: "Tornerà quando si sentirà sicuro"

ROMA - Le tempistiche per il rientro di Marc Marquez non sono ancora note. Di certo, lo spagnolo non forzerà come già fatto in passato. La salute degli ultimi due anni gli ha insegnato a temporeggiare e a non rischiare per evitare complicazioni. A offrire novità sulle condizioni e lo stato d'animo del pluri-campione del mondo, è proprio il suo manager, Emilio Alzamora: "Questa quarta operazione è senza dubbio quella definitiva, nel bene e nel male. Marc ha messo tutti i suoi sforzi per riuscire a guidare al 100% e raggiungere il suo obiettivo di lottare per il mondiale“, ha spiegato.