MotoGp, Jonathan Rea: "Sono un fan della vecchia generazione"

ROMA - Gli appassionati delle due ruote non hanno digerito facilmente il ritiro di Valentino Rossi . Ma oltre ai fan, anche i 'colleghi' del numero 46 sembrano sentirne la mancanza. Ciò che non è un confutabile è l'enorme rispetto per il campione di Tavullia, recentemente incensato da Jonathan Rea : "Valentino - spiega il nordirlandese - è stato un grande cavallo di battaglia. Anche senza di lui, il colore giallo domina le tribune. È Mister MotoGP. Sono un fan della vecchia generazione: l'era di Nicky Hayden, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Marc Marquez. Ma non possiamo dire che la nuova generazione sia più lenta o peggiore".

La MotoGp attuale

Il 6 volte campione del mondo di Superbike ha speso parole al miele anche per questa generazione: "I piloti attuali sono molto veloci - ha ammesso a Motorsport-Total.com -. L'era di Quartararo, Alex Rins, Joan Mir e Bagnaia lascerà la sua eredità. Al tempo c'erano problemi e rivalità con Rossi, ma anche con Marquez, Schwantz, Lorenzo e Casey. Ora nella MotoGP sembra esserci molta pace e tranquillità tra i rivali. Ciò significa che ci sono meno drammi rispetto al passato. Adesso ho la sensazione che il pilota non faccia la differenza e che la moto sia più importante. La finestra delle prestazioni è molto piccola. In alcune gare Quartararo è in testa con dieci secondi di vantaggio. Una gara dopo deve lottare duramente per il sesto posto".