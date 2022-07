MotoGP, i fratelli Marquez rendono omaggio a Sainz dopo Silverstone: "Un brindisi per Carlos"

ROMA - Marc e Alex Marquez festeggiano il primo trionfo del pilota spagnolo della Ferrari in Formula 1. I due piloti MotoGp seguono molto gli altri sport, ma la vittoria del madrileno - arrivata a Silverstone al suo 150° Gran Premio disputato - è stato motivo d'orgoglio per tutti gli spagnoli tanto che sui loro canali social scrivono: " Un brindisi per Carlos Sainz ". Marc Marquez, d'altro canto, è tra i tifosi di Sainz sin dalla prima ora; i due si sono incontrati spesso e hanno firmato assieme molte iniziative promozionali.

Amici per la pista

I punti di scambio tra MotoGp e Formula 1 sono molteplici. I piloti di queste due discipline si stimano e si seguono a vicenda. Come succede tra il campione del mondo Fabio Quartararo e il pilota Ferrari Charles Leclerc. I due si seguono sui social, si sono incontrati più volte e si sono anche scambiati i rispettivi caschi. Fernando Alonso è un altro pilota che raccoglie molta stima in MotoGp, così come Sebastian Vettel, quattro volte iridato e ora in forze all'Aston Martin. Un legame, quello tra gli sport motoristici, che sembra avere radici sempre più forti.