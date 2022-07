MotoGp, Aleix Espargaro: "L'errore di Barcellona? Uno dei momenti peggiori della mia vita"

ROMA - Aleix Espargaro non potrebbe essere più entusiasta della stagione in corso in MotoGp. Intervistato dalla trasmissione "La Resistencia", il pilota spagnolo ha mostrato tutta la sua soddisfazione per i risultati raggiunti con Aprilia nella prima parte del 2022, che gli hanno permesso fin qui di portarsi al secondo posto in classifica. "L’Aprilia ha tanti titoli nelle piccole categorie, ma in MotoGp sono relativamente nuovi - ha detto -. Non è che non avevano vinto, fino all’anno scorso non avevano neanche visto un podio. Quest'anno siamo arrivati ??a podi, vittorie, pole position. Sono super felice, stiamo vivendo un sogno. Dopo le gare abbiamo sempre un briefing tecnico e ad Assen ho detto loro 'ragazzi, grazie, quello che stiamo vivendo, mi viene da piangere'. Per noi una top 5 del campionato è una bomba, e in più stiamo lottando per un titolo mondiale. Stanno facendo un lavoro pazzesco".