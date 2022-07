MotoGp, Miller: "In Ducati non dipendiamo da informazioni di altre persone"

ROMA - Jack Miller ha parlato della sua esperienza in Ducati in un'intervista ai microfoni di "Speedweek.com". Il pilota australiano, dopo diversi anni tra team satellite e quello ufficiale, nel 2023 lascerà la casa di Borgo Panigale per passare in KTM. " Nessuno mi guarda lungo la pista - ha detto -. Alla fine siamo una squadra ufficiale e io sono il pilota ufficiale, di solito non dipendiamo dalle informazioni di altre persone . Non utilizziamo nemmeno l’analisi video, anche se sarebbe molto utile per vedere e migliorare i dettagli. Ogni piccolo consiglio ci aiuta ad andare avanti".

Il commento di Miller

Miller ha parlato anche della sua esperienza fin qui in MotoGp, cominciata nel 2015: "La mia carriera in MotoGp non è iniziata nel modo più semplice. Alla LCR ho preso solo una Honda Open Class accanto a Cal Crutchlow. Quindi è stato come correre un anno in Moto2". "Sono fortunato ad essere veloce sul bagnato - ha aggiunto -. Questo ti toglie molta pressione dalle spalle se non hai abbastanza abilità come debuttante della MotoGP o se l’attrezzatura della tua moto non è della migliore qualità".