MotoGp, ufficiale l'addio di Suzuki: trovato l'accordo con Dorna

ROMA - Suzuki ha trovato l'accordo con Dorna per ufficializzare il suo addio alla MotoGp al termine del 2022. La scelta era stata annunciata diversi mesi fa, ma per rendere effettivo il distacco andava trovata un'intesa con Dorna. Sulla decisione si è espresso il presidente Toshihiro Suzuki: "Abbiamo deciso di terminare la nostra partecipazione alla MotoGp e all’EWC, alla luce del bisogno di ri-allocare risorse su altre iniziative riguardanti la sostenibilità. Le corse in moto sono state per noi una piattaforma per innovazioni tecnologiche, incluse sostenibilità e sviluppo delle risorse umane".