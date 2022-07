MotoGp, Rivola: "Il Mondiale Costruttori non ha molto senso"

ROMA - Massimo Rivola ha parlato dell'attuale format del campionato di MotoGp in un'intervista ai microfoni di "Speedweek.com". L'amministratore delegato di Aprilia ritiene poco utile la classifica destinata ai costruttori, vista la disparità numerica delle moto presenti in pista: "Il mondiale costruttori non porta soldi e dunque non ci interessa - ha detto -. Di tutti e tre i titoli, quello costruttori è sicuramente il più superfluo. Quando poi 8 Ducati lottano contro 2 Aprilia e 2 Suzuki,come accade ora, questo campionato non ha molto senso. Il campionato riservato ai team ha più valore, perché rispecchia le sole prestazioni dei due piloti utilizzati nella squadra ufficiale".