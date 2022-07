MotoGp, Bagnaia su Quartararo: "Lui un pilota più completo di me"

ROMA - Pecco Bagnaia ha parlato della stagione in corso in un'intervista ai microfoni di "Speedweek", dove ha analizzato i risultati raggiunti nella prima parte del Mondiale 2022 di MotoGp. Il ducatista ha elogiato Fabio Quartararo, campione in carica e attualmente primo in classifica piloti. "Penso che Fabio sia un pilota più completo di me, è chiaro che mi manca ancora qualcosa per essere un contendente al titolo al 100% - ha detto -. Fabio è attualmente l’unico pilota così costante, così veloce e così forte. Se voglio vincere il titolo, devo seguire questa strada".