MotoGp, Morbidelli potrebbe lasciare la Yamaha: scalpita Razgatlioglu

ROMA – Novità all'orizzonte in casa Yamaha , con il 2022 potrebbe essere l'ultimo anno per Franco Morbidelli. Il pilota italiano non ha infatti rispettato le aspettative e la casa di Iwata si sta guardando intorno per trovare un sostituto adatto. Il nome più gettonato sembra essere quello di Toprak Razgatlioglu, campione del mondo Superbike in carica e già da tempo in orbita Yamaha. A fare chiarezza su questo è stato Niccolò Canepa, che fa parte del team Yamaha nel mondiale endurance ed ha rilasciato un’intervista a GPOne.

Il pensiero di Canepa

Canepa ha speso parole al miele per il turco: "E’ una splendida persona prima ancora di essere un pilota fenomenale. Inoltre ha riportato alla casa di Iwata un mondiale in Superbike. Se riuscisse anche ad essere veloce sarebbe logico che la Yamaha lo prenda in considerazione per il futuro in MotoGp. Credo che se la Yamaha dovesse organizzare un secondo test per lasciarlo provare, sarebbe un segnale positivo”. Tuttavia non è da escludere una riconferma di Morbidelli, come spiegato dallo stesso Niccolò: “Tutti vogliamo che Franco dimostri le sue capacità e sia veloce come nel 2020, ma può accadere di tutto. D’altronde è già successo in passato".