MotoGp, Marquez: "Faccio fatica anche solo a muovere il braccio"

ROMA - Il rientro di Marc Marquez è ancora lontano, ma non c'è una tempistica precisa sul recupero totale dello spagnolo, che a differenza del passato vuole usare la massima attenzione nel recuperare dall'ennesima operazione per consolidare l'omero: “Faccio fatica a muovere il braccio, anche solo per mangiare ad esempio. I medici mi hanno inviato un programma settimanale da seguire. La cosa principale è ritrovare la mobilità, e a poco a poco introdurre una routine come nuoto o palestra", ha dichiarato.