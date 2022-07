MotoGp, Rins passa alla Honda LCR: firmato un biennale

ROMA - La Honda LCR, la scuderia satellite della casa giapponese amministrata da Lucio Cecchinello, ha ingaggiato Alex Rins per le prossime due stagioni di MotoGp. Lo spagnolo, lasciato a piedi dalla Suzuki (pronta a lasciare a fine anno il Motomondiale) si è così assicurato un posto nella entry list 2023. "Sono molto felice di entrare a far parte del Team LCR Honda. Cambiare squadra e moto è una sfida, ma sono pronto a dare il mio 100% e a mettere in pratica tutto ciò che ho imparato. La fiducia di Lucio e Honda è stata fondamentale per me nel decidere di affrontare questa sfida con la nuova scuderia nel 2023 e nel 2024. Vorrei ringraziarli per l'opportunità", ha detto Rins nel comunicato ufficiale diramato dal team.