MotoGp, Espargaro in gran forma: "Sono ossessionato dal peso, vi spiego il perché"

ROMA - Aleix Espargaro mostra i muscoli sui social e lancia la sfida agli altri piloti dal canale Twitch del giornalista Nico Abad : "Nonostante abbia 33 anni, anche se suona un po’ male, penso che in griglia non ci sia nessuno più giovane di me che stia fisicamente meglio ", ha detto il pilota MotoGp Aprilia. "Sono ossessionato col peso, con 180 cm e 65 kg la moto accelera molto. E questo mi dà un vantaggio ", aggiunge il catalano, che mostra una condizione fisica invidiabile.

La dieta di Espargaro

La forma fisica è sempre importante per un pilota, ma Espargaro sottolinea questo aspetto: "Con l'equilibrio che c’è oggi in MotoGp, il peso è molto importante. Ogni 3 kg perdi 1 CV". Poi il 33enne di Granollers illustra la sua dieta ai microfoni ufficiali del Motomondiale: "Penso che seguire una dieta sana sia obbligatorio per tutti. Se poi sei un atleta d’élite, lo è ancora di più. Noto che quando non mangio bene, non ho energia". La mattina a colazione - spiega Espargaro - mangio sempre il porridge di avena, con frutti rossi e banana. E poi a mezzogiorno un piatto di riso bianco. E la sera pollo con un po’ di verdure. Se a pranzo faccio un carico di carboidrati a cena mangio proteine", conclude lo spagnolo.