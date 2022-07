MotoGp, Aleix Espargaro: "Non sono ipocrita e dico quello che penso"

ROMA - "Ho la sensazione dentro di me di esprimere ciò che provo, penso che mi renda più felice. Se non lo faccio, non sto bene con me stesso . N on sono ipocrita quindi devo dire quello che provo ". Sono queste le parole di Aleix Espargaro , che in un'intervista a "The-Race.com" parla della sua personalità. La MotoGp è ancora ai box per questa pausa estiva e il catalano è secondo in classifica piloti. Ma, fuori dalla pista, il rapporto con i suoi colleghi è onesto e trasparente e questo gli ha consentito di parlare sempre con franchezza.

Le parole di Espargaro

Non molto tempo fa, infatti, aveva accusato Marc Marquez di manovre troppo audaci in pista. Poi il pilota Aprilia era tornato sui suoi passi. "Quando l'ho incolpato per quello che ha fatto è stato un errore. In passato ho fatto molto più di lui, ma in quel momento sentivo di doverlo dire e l’ho detto. Non ho paura - dice il 32enne di Granollers - di sbagliare e poi dire ‘Scusa, ho sbagliato’, perché questo fa parte della vita". Nel paddock, la sua filosofia si può riassumere con il proverbio "vivi e lascia vivere". "Non dirò mai ai miei colleghi come devono comportarsi. Ognuno deve agire come si sente. Se non si comportano come sono, allora è un errore, non puoi usare una maschera. Vorremmo piacere a tutti ma è impossibile. Se sei super politically correct, la vita è molto noiosa", ha infatti chiosato Espargaro.