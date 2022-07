MotoGp, Quartararo a sorpresa: "Io in pressing per guidare una Formula 1"

ROMA - " Salire su una vettura di Formula 1 è un sogno che spero di poter realizzare un giorno . Come piloti, abbiamo molte cose in comune. Cerco di fare pressione per organizzare un test". Sono queste le sorprendenti parole di Fabio Quartararo a "Gp-Inside" che confessa un desiderio al quale sta cercando di dare forma e costanza. Non a caso, questo weekend c'è il Gran Premio di Francia e chissà se il nizzardo campione del mondo in MotoGp scenderà nel paddock per parlare con qualche scuderia.

Diversi ma simili



Nonostante la MotoGp e la Formula 1 possano sembrare molto differenti, il campione del mondo in carica afferma: "In entrambi i casi serve una buona condizione fisica. Una gara è più lunga in Formula 1, ma in moto ci muoviamo molto. Il nostro livello di concentrazione è molto alto e come loro dobbiamo essere molto precisi". "A poco a poco, le nostre due discipline si stanno avvicinando sempre di più. La velocità in rettilineo e anche in curva è davvero impressionante. E in più di un'occasione, diversi piloti MotoGp ad un certo punto hanno provato una F1", conclude il francese della Yamaha.