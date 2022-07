MotoGp, Rins: "Non riuscivo a vedermi su una moto non ufficiale"

ROMA - "Ho avuto paura di perdere il mio lavoro o di andare a finire su una moto che non fosse competitiva. Sono molto contento perché non mi vedevo su una moto non ufficiale. Ho molta esperienza per ottimizzare la moto, quindi non mi vedevo in una posizione che non fosse quella di avere una moto ufficiale", Inizia così l'intervista di Alex Rins al podcast “Tank Slappers” di "Autosport". Quelle dello spagnolo sono le prime dichiarazioni dopo la firma in MotoGp con la Honda LCR, arrivata poche settimane fa.