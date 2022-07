Un maxi casco per Valentino Rossi: così Pesaro rende grazie alla leggenda numero 46

ROMA - Un monumento per Valentino Rossi. È questo l'intento del comune di Pesaro che in piazzale Gabriele D'Annunzio ha posizionato un casco alto di quattro metri d'altezza e sei di larghezza per il nove volte iridato. Un maestoso omaggio che il comune marchigiano rende all'uomo che ha riacceso la passione in Italia per la MotoGp con il suo talento in pista e la sua simpatia travolgente. L'installazione è stata progettata da Massimiliano Santini, realizzata da Riccardo Sivelli di Extralab ed è stata trasportata con un tir e posizionata sul piazzale tramite una gru. "Per me Pesaro è molto importante, perché mio babbo è nato qui e i miei genitori si sono conosciuti qui. Io sono cresciuto a Tavullia ma vengo tante volte qua, mi alleno sempre qui ed è la mia seconda casa. Sono molto contento quindi che mi abbiano dedicato questo cascone. Io sono sempre stato un grande appassionato di moto e grazie alla mia carriera tanta gente ha seguito la MotoGp Spero che i tifosi continuino a guardare le gare e fare il tifo", ha detto Valentino Rossi.