MotoGp, Bastianini: "Il vero Alex Marquez si vedrà nel team Gresini"

ROMA - Alex Marquez si prepara alla sua nuova avventura in MotoGp con il team Gresini. A cedergli la sella sarà Enea Bastianini, il cui futuro appare incerto, sebbene rientri sempre nell'orbita della scuderia italiana. A "GP One" il riminese ha così commentato l'arrivo del fratello di Marc Marquez: "In Gresini si sta molto bene, è una famiglia, quindi credo che Alex si adatterà molto velocemente sia alla moto sia al team. Qui vedremo il vero Alex Marquez e l’anno prossimo sarà un avversario in più da tenere in considerazione".