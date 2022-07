MotoGp, Puig: "La priorità per Marquez è il recupero, sta migliorando"

ROMA - La Honda rimpiange Marc Marquez e aspetta il suo ritorno dopo l'operazione all'omero destro . L'Ala Dorata sta soffrendo particolarmente dell'assenza dell'otto volte campione del mondo e sta portando in pista prestazioni non all'altezza in MotoGp . Dalle colonne di "AS", il team manager della scuderia giapponese, Alberto Puig, fornisce aggiornamenti sulle condizioni di salute del pilota: " Certo che è preoccupato. Siamo tutti preoccupati . Non ho la sfera di cristallo. Speriamo che tutto vada bene questa volta. Tutto sembra a posto e lui si sente bene. I medici sono soddisfatti. Ora aspettiamo la guarigione".

Honda in difficoltà



I tempi di recupero su Marquez non sono ancora noti e per Puig "la priorità è il recupero totale". Tuttavia, il manager spagnolo ha un obiettivo per il "Cabroncito", che "forse potrà partecipare ad alcune gare durante l'estate". "Pensavamo che la moto 2022 fosse molto competitiva, ma alla fine ci sbagliavamo. Dal Gran Premio d'Indonesia le cose sono andate di male in peggio e tutto questo è probabilmente una conseguenza del non trovare ciò che avevamo programmato. La cosa più importante è migliorare la nostra moto e tornare al livello normale a cui la Honda ci ha abituato in gara", conclude poi Puig, che non si aspettava prestazioni così negative nel Motomondiale di quest'anno.