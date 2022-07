MotoGp, Dall'Igna: "Noi facciamo sviluppo. Resteremo a casa se non possiamo fare"

ROMA - La Ducati in MotoGp si è mostrata negli ultimi anni molto propensa allo sviluppo. Al di là del motore, la partita di gioca anche sull'aerodinamica, ma la MSMA (Motorcycle Sports Manufacturers’ Association) non ha confermato l'abbassatore anteriore in movimento della scuderia di Borgo Panigale per il 2023. Il direttore generale del team italiano, Luigi Dall'Igna, critica con forza questa decisione in un'intervista a "Speedweek": "È nostro compito migliorare le moto da corsa ogni anno. Abbiamo il dipartimento di sviluppo per questo. Se non siamo più autorizzati a fare tutto ciò entro il limite delle regole, allora possiamo rimanere sin da subito a casa".