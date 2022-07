MotoGp, Bagnaia ringrazia Valentino Rossi: "L'Academy mi ha fatto crescere"

ROMA - Tra pochi giorni riprende la corsa al titolo della MotoGp e Pecco Bagnaia rincorre Fabio Quartararo in classifica. Il pilota Ducati finora ha raccolto sette vittorie con la Desmosedici in carriera, con la prima che è arrivata ad Aragon dopo un duello con Marc Marquez : "Da quel momento in poi - ha detto Bagnaia in un'intervista a "GP-Racing" - è stato tutto più facile. Quando sai che puoi vincere, sei più rilassato e lavori meglio". Ma non tutto va sempre nel verso sperato e confessa: "Quando mi arrabbio faccio un respiro profondo e cerco di liberarmi della frustrazione, me lo ha insegnato Valentino Rossi . Anni fa, ci volevano ore per riuscirci, ora è più veloce ma non è facile".

Il ringraziamento a Rossi

Il piemontese non dimentica infatti le sue origini, legate all'Academy di Valentino Rossi. Ricorda Bagnaia: "Venire in Academy mi ha trasformato. Avevo sedici anni, non avevo la patente, non avevo i miei genitori che mi accompagnassero qua e là. Ho dovuto prendere un taxi per andare in palestra o per allenarmi al Ranch". Gli inizi dunque furono abbastanza bruschi, ma - come racconta Bagnaia - il lavoro del nove volte iridato ha dato i suoi frutti "Trovai subito un appartamento con Baldassari, era più grande di me e sapeva guidare. Prima ero solo un bambino… L’Academy mi ha aiutato molto a crescere. Grazie a Valentino sono diventato più maturo e migliore a tutti i livelli. Ho capito cosa era più importante per me".