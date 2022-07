MotoGp, Bradl: "Ho tenuto informato Marquez, siamo sempre d'accordo"

Le parole di Bradl

“Non è così facile per le case giapponesi sviluppare rapidamente e reagire di conseguenza - prosegue Bradl intervistato da Speedweek.com - Per i giapponesi la priorità è che nulla venga portato in pista prima di essere adeguatamente testato. Sono forse un po' conservatori, forse non sono disinvolti come Ducati, Aprilia o KTM. Come collaudatore, so anche che è una faccenda complessa con tutti i dispositivi, l'elettronica e l'aerodinamica, la galleria del vento... I miei feedback coincidono con quelli dei piloti, poi spetta all'azienda trovare le soluzioni”.