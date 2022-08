MotoGp, Albesiano: "Dobbiamo capire come gestire il team satellite"

ROMA - La MotoGp 2022 torna in pista per il Gran Premio di Gran Bretagna, ma l'Aprilia sta già pianificando la prossima stagione. La casa di Noale perderà le concessioni e porterà in pista per la prima volta un team satellite. Una sfida a cui il direttore tecnico dell'Aprilia, Romano Albesiano, non vuole arrivare impreparato: "Per noi l’esperienza di avere un team satellite sarà nuova, quindi è uno strumento che dobbiamo imparare a utilizzare. Se il team nasce come un team integrato, e non come un test team, possiamo portare avanti lo sviluppo insieme. Questo sicuramente genererà più potenziale, perché avremo quattro piloti in pista per darci un feedback. Ma tutto sarà più complesso", ha affermato a "Pecino GP".