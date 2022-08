MotoGp, Marquez mostra i muscoli: "Non contare i giorni, ma falli contare"

ROMA - Lavoro di riabilitazione per Marc Marquez che è desideroso di tornare in MotoGp . L'otto volte iridato aggiorna costantemente i suoi tifosi sul suo cammino verso il ritorno all'attività agonistica dopo l'operazione all'omero, tanto da pubblicare una foto che fa ben sperare la Honda. Marquez, infatti, mostra i muscoli del braccio destro , quello interessato dall'intervento, e accompagna il post con una frase di Muhammad Ali: " Non contare i giorni, falli contare ".

Delusione Honda

Chi conta invece i giorni che mancano al ritorno in pista di Marquez è proprio la casa dell'Ala Dorata. La Honda targata 2022 doveva segnare una rivoluzione per tornare al titolo iridato, ma era evidente sin dall'inizio di questa stagione che la moto non è riuscita ad essere competitiva. Poi l'infortunio del "Cabroncito" ha complicato ulteriormente la situazione, con Pol Espargaro che non riesce a tenere il ritmo di Fabio Quartararo, di suo fratello (Aleix Espargaro su Aprilia) e di Pecco Bagnaia. L'obiettivo della Honda è recuperare Marquez per i test di settembre e lo spagnolo ha fretta di tornare di nuovo sulla griglia di partenza.