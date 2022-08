MotoGp, è ufficiale: nel 2023 si parte dal Portogallo

ROMA - Sarà il Gran Premio del Portogallo ad aprire la MotoGp 2023 nel fine settimana tra il 24 e il 26 marzo 2023. È lo stesso sito ufficiale del Motomondiale ad rendere noto il ritorno a una pista europea come tappa inaugurale del campionato: non accadeva dal 2006. Per il calendario completo si dovrà ancora attendere , così come per sapere le date dei test pre-stagionali, la cui ultima sessione si terrà proprio sulla pista di Portimao.

Fine dell'era Qatar

La MotoGp spezza così una tradizione che sembrava ormai ben consolidata. Era infatti il Gran Premio del Qatar ad aprire la stagione, mentre ora si ritorna in Europa. Vedere un circuito del Vecchio Continente che inaugura la stagione era diventato raro: è infatti successo solo in tre occasioni in 30 anni. L'ultima volta vide il paddock fare tappa a Jerez, in Spagna. Da allora è stato l'appuntamento nel deserto a dare il via alla stagione, una tendenza che però non troverà conferma nel 2023.