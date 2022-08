MotoGp, Marini: "Nuovi aggiornamenti in arrivo, spero di poter fare bene"

ROMA - “Ducati ci sta supportando al massimo con gli ultimi aggiornamenti che speriamo di poter provare quanto prima. Confido di poter fare bene già da questa gara". Sono queste le parole di Luca Marini, piloti della scuderia VR46 Racing, che si prepara a tornare in pista per il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa dellaMotoGp, con un nuovo pacchetto di componenti Ducati."Ho sfruttato la pausa per prepararmi al meglio nel saper gestire questa seconda metà di campionato: abbiamo chiuso in crescendo, le sensazioni alla guida erano molto buone e possiamo fare un ultimo step in avanti“, conclude il fratello di Valentino Rossi, che ha goduto - come tutti i piloti - di una lunga pausa estiva.