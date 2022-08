MotoGp, Quartararo a Silverstone per il riscatto: Espargaro cerca la vittoria

ROMA - La MotoGp riparte dal Gran Premio di Gran Bretagna. Il weekend a Silverstone fa seguito a quello di Assen, in Olanda, che si è chiuso lo scorso 26 giugno: uno stop di oltre un mese. Nel 2021 sulla pista britannica è stato Fabio Quartararo sulla sua Yamaha a vincere e il nizzardo campione del mondo cercherà di ripetersi. Tuttavia, il pilota classe 1999 dovrà fare i conti con un long lap penalty figlio della gara in Olanda, dove ha causato l'incidente che lo ha visto poi ritirarsi per il suo primo zero stagionale.