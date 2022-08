MotoGp, Bagnaia: "Voglio riprendere da dove ho interrotto"

ROMA - Silverstone riaccoglie la MotoGp per il Gran Premio di Gran Bretagna e il Motomondiale torna dopo oltre un mese di stop. Francesco Bagnaia è impegnato nella rincorsa a Fabio Quartararo per il titolo e queste sono le sue impressioni alla vigilia del Gp: "Sono molto contento di tornare in pista. Abbiamo concluso la prima parte della stagione con una vittoria e il mio feeling con la Desmosedici GP era davvero perfetto: spero di poter riprendere da dove ci siamo interrotti. Durante la pausa mi sono allenato molto con la mia Panigale V4S e ho anche vinto la Lenovo Race of Champions al WDW, ma adesso torniamo a fare sul serio. Lo scorso anno ero stato veloce a Silverstone, ma in gara avevo avuto qualche difficoltà. Spero ora di poter fare bene: per me sarà importante riuscire a ripartire con il piede giusto e non commettere più errori in questa seconda parte di campionato".