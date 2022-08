MotoGp, Dovizioso: "Ora team clienti e ufficiali sono quasi alla pari"

ROMA - È stata una MotoGp molto equilibrata in questa prima parte di stagione. Spesso le moto ufficiali sono addirittura andate al di sotto delle aspettative, mentre le moto dei team satellite hanno stupito in pista. Basti pensare a Enea Bastianini sulla Ducati del team Gresini. Andrea Dovizioso, in un'intervista a Crash.net, parla proprio di questo: "Se la scuderia factory crede in te, può darti esattamente le stesse cose. La differenza, se sei in un team Factory, è solo che hai più soldi per fare quello che vuoi: viaggi, hospitality e cose del genere".