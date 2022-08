MotoGp, Dovizioso annuncia l'addio dopo Misano: "Era giusto provarci"

ROMA - Andrea Dovizioso saluterà la MotoGP al Gran Premio di San Marino, capolinea della carriera per l'alfiere romagnolo . Il pilota, giunto all'età di 36 anni, ha sempre avuto difficoltà con la Yamaha del team RNF WithU e in una dichiarazione alla stampa ha spiegato le ragioni della sua scelta. “Nel 2012 l'esperienza con la Casa di Iwata in MotoGP è stata per me molto positiva e da allora ho sempre pensato che, prima o poi, mi sarebbe piaciuto avere un contratto ufficiale con la Yamaha . Questa possibilità si è presentata, in maniera un po' audace, nel corso del 2021. Ho deciso di provarci perché credevo fortemente in questo progetto e nella possibilità di fare bene. Purtroppo negli ultimi anni la MotoGP è cambiata profondamente. La situazione è molto diversa da allora: non mi sono mai sentito a mio agio con la moto , e non sono riuscito a sfruttarne al meglio il potenziale nonostante il prezioso e continuo aiuto del team e di tutta la Yamaha". La tappa a San Marino è in agenda per il 4 settembre e Cal Crutchlow prenderà il posto di Dovizioso per i restanti sei appuntamenti del Motomondiale .

Le parole di Dovizioso



Il bilancio per questa stagione non è dei più positivi, come spiega lo stesso pilota. "I risultati sono stati negativi, ma oltre a ciò, la considero comunque un'esperienza di vita molto importante. Quando ci sono così tante difficoltà, devi avere la capacità di gestire bene la situazione e le tue emozioni. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi sperati, ma i consulti con i tecnici Yamaha e con quelli del mio team sono sempre stati positivi e costruttivi, sia per loro che per me. Il rapporto è rimasto leale e professionale anche nei momenti più critici: non era così scontato che sarebbe successo. Per tutto questo e per il supporto, ringrazio Yamaha, il mio team e WithU, e gli altri sponsor coinvolti nel progetto. Non è andata come speravamo, ma era giusto provarci. La mia avventura si concluderà a Misano, ma il rapporto con tutte le persone coinvolte in questa sfida rimarrà intatto per sempre. Grazie a tutti", ha detto per chiosare Dovizioso, che saluterà il paddock dopo 22 annate. Dalla classe 125, dove è arrivato il titolo nel 2004, agli sfortunati secondi posti in MotoGp: Dovizioso ha sempre regalato emozioni e spettacolo in pista.