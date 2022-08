MotoGp, Zarco in testa nelle prima libere 1 a Silverstone. Bagnaia 2° davanti a Rins

SILVERSTONE - Il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della MotoGp, si apre con le prove libere 1 che hanno visto chiudere in testa Johann Zarco. Il pilota della Pramac ha girato in 1:59.893, battendo il record della pista che apparteneva a Marc Marquez (1:59.936). Dietro Zarco, si sono piazzati Francesco Bagnaia su Ducati (caduto a inizio sessione, ma senza conseguenze), la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Fabio Quartararo, che ha già provato il long lap penalty che dovrà scontare in gara domenica. Quinta invece la Honda LCR di Takaaki Nakagami.