MotoGp, Quartararo vola nelle libere 2: Bagnaia solo undicesimo

ROMA - Fabio Quartararo comanda la classifica dei tempi nelle libere 2 del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del mondiale di MotoGp. Il francese su Yamaha ha fermato il cronometro in 1:58.946, mettendosi davanti a Joan Mir su Suzuki. Terze e quinte le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro, con la Ducati Pramac di Johann Zarco (primo nelle libere 1) in quarta posizione. Fuori dalla top 10 Francesco Bagnaia su Ducati (11esimo), mentre Quartararo ha continuato a provare il long lap penalty, da scontare per lui domenica.