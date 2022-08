MotoGp, Gp Gran Bretagna: Aleix Espargaro il più veloce nelle libere 3, settimo Bagnaia

Tanti italiani in Q1

Saranno ben cinque i piloti azzurri obbligati a passare per il Q1. Si tratta di Marco Bezzecchi, undicesimo e fuori di un soffio, Enea Bastianini, dodicesimo, Franco Morbidelli, tredicesimo, Andrea Dovizioso, diciassettesimo, e Fabio Di Giannantonio, diciottesimo. A contendere loro i pass per il Q2 ci saranno Oliveira, Marquez, Pol Espargaro, Fernandez, Brad Binder, Nakagami, Gardner e Bradl. Piloti nuovamente in pista alle ore 14:30 per le FP4 prima delle qualifiche, che prenderanno il via alle ore 15:10.