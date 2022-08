MotoGp, Zarco il più rapido nelle libere 4 a Silverstone: Aleix Espargaro via in barella

SILVERSTONE - Nella quarta e ultima sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna , il miglior tempo è stato fatto registrare da Johann Zarco. Il pilota francese della Ducati Pramac è stato il più veloce in pista nell'ultimo appuntamento prima delle qualifiche , girando in 1:59.005 davanti a Maverick Vinales e Jack Miller. Completano la Top 5 Miguel Oliveira e Fabio Quartararo, mentre il miglior italiano è Marco Bezzecchi, ottavo. Undicesimo Enea Bastianini, mentre è solo 21° Pecco Bagnaia, che sarà comunque presente nel Q2.

Aleix portato via in barella

Purtroppo le qualifiche sono state caratterizzate anche da una brutta caduta. In curva 12, Aleix Espargaro è stato infatti vittima di un violento highside. Lo spagnolo dell'Aprilia è stato sbalzato dalla sua moto mentre procedeva ad alta velocità ed ha impattato contro il suolo in maniera piuttosto violenta. Immediatamente portato via in barella, si è recato al centro medico sulle sue gambe accompagnato da alcuni membri del team Aprilia. Nonostante lo spavento iniziale, ha ricevuto il via libera da parte dei medici e prenderà parte alle qualifiche.