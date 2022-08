MotoGp, Gp Gran Bretagna: Zarco in pole position, Bagnaia partirà quinto

SILVERSTONE - Johann Zarco conquista l'ottava pole position della carriera in top-class e lo fa nel Gp di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale di MotoGp. Il pilota transalpino, in sella alla sua Ducati Pramac, sfreccia sul tracciato di Silverstone e grazie al suo tempo di 1:57.767 ottiene in un colpo solo record della pista e pole. Insieme a lui anche Maverick Vinales e Jack Miller. Pecco Bagnaia non brilla ma ottiene un discreto quinto posto, garantendosi la seconda fila, che condividerà con i rivali per il Mondiale Fabio Quartararo ed Aleix Espargaro. Risultati discreti per gli altri italiani, con Bezzecchi e Bastianini - entrambi passati dal Q1 - rispettivamente settimo ed ottavo. Decimo invece Luca Marini.