MotoGp, Vinales ammette: "Stare davanti era una questione di tempo"

SILVERSTONE – Nonostante la mancata pole position, può sorridere eccome Maverick Vinales, secondo al termine delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento stagionale di MotoGp. Lo spagnolo dell’Aprilia è stato uno dei grandi protagonisti di questo sabato sul tracciato di Silverstone e, approfittando del fatto che partirà dalla prima fila, proverà a giocarsi le sue carte in gara. “Ottimo weekend, sono contento di Aprilia. E’ importante continuare a spingere per costruire una squadra che al momento sembra ideale per me” ha dichiarato Vinales a Sky Sport.