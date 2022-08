MotoGp, Zarco in pole a Silverstone: "Ho fatto uno step in avanti"

SILVERSTONE – Johann Zarco sorride dopo le qualifiche del Gp di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale di MotoGp. “Sono contentissimo, andare veloce su una pista storica come questa non può che darti piacere” ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il pilota francese della Ducati Pramac, grande protagonista del sabato di qualifiche. Oltre alla pole position, ha infatti firmato anche il record della pista in 1:57.767. Nella giornata di domani Zarco proverà a difendere la sua prima posizione e mettere in cascina altri punti per alimentare il sogno Mondiale (attualmente è terzo nella classifica generale).