MotoGp, gara Gp Gran Bretagna: orario e dove vederla in tv

SILVERSTONE - Scatta la gara del Gran Premio di Gran Bretagna, appuntamento che segna il ritorno del Mondiale 2022 di MotoGp dopo la sosta estiva. Si comincia alle ore 10:40 con il warm-up, mentre il semaforo verde per la gara che assegnerà il Gp scatterà alle ore 14:00, con Johann Zarco al via dalla pole position e l'incognita Aleix Espargaro, sesto dopo il brutto incidente subito in FP4. La giornata di gare verrà aperta alle ore 12:20 dalla Moto3, mentre la Moto2 prenderà il via per ultima, alle 15:30. L'intero programma della domenica di Siverstone verrà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOWTv e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita su TV8 con le sintesi delle gare a partire dalle 15:30.