MotoGp, Espargaro: "Grande opportunità persa a Silverstone"

ROMA - " Quando è finita la qualifica ho sofferto molto alle caviglie . I medici hanno fatto un gran lavoro e non ci sono scuse per la gara. Non potevo fare altro, ma sono soddisfatto perché non ho perso punti nella lotta al mondiale ". Aleix Espargaro, intervistato dai canali ufficiali MotoGp , vede il bicchiere mezzo pieno dopo il suo nono posto nel Gran Premio di Gran Bretagna , figlio soprattutto della caduta nella giornata di sabato. "Senza l’infortunio - aggiunge il pilota dell'Aprilia - sarei stato competitivo, ed è un peccato perché ho fatto un gran weekend. Ho una grande moto e abbiamo perso una grande opportunità per avvicinarci a Quartararo ", aggiunge poi con un pizzico di rammarico.

Sulla vittoria di Bagnaia

A Silverstone la vittoria è andata a Francesco Bagnaia su Ducati, che - complice l'ottavo posto di Fabio Quartararo - riapre il mondiale. Espargaro vede il ritorno del torinese nella lotta mondiale come un bene, anche dal suo punto di vista: "Se Bagnaia si aggiunge alla festa è un bene, perché mette pressione al leader della classifica. Quindi mi piace, perché più sarà difficile, più sarà bello lottare per il mondiale". Adesso per Espargaro c'è da recuperare la migliore forma fisica per cercare di accorciare ancora sula francese in Yamaha: "Ora devo recuperare e riposarmi in queste due settimane che ci separano dall’Austria”, ha infatti chiosato il pilota di Granollers.