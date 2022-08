MotoGp, Rins: "Non mi aspettavo questo risultato, ai box ero distrutto"

ROMA - Gran Premio di Gran Bretagna deludente per la Suzuki. Dopo aver sfiorato la vittoria, Alex Rins ha dovuto cedere il passo alla Ducati di Francesco Bagnaia. Il rammarico per lo spagnolo è evidente, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate alla fine del dodicesimo appuntamento della MotoGp 2022: " Mi sentivo distrutto quando sono tornato ai box , non mi aspettavo questo risultato. Durante la gara guidavo in modo fluido e controllavo bene l’acceleratore. Ma poi, mentre la gara andava avanti, stavo lottando molto con la mancanza di trazione posteriore. Voglio analizzare il comportamento della gomma, perché non mi aspettavo di perdere così tante posizioni e così velocemente . Almeno ho raccolto alcuni punti qui e mi concentrerò sulla prossima gara".

La caduta di Mir

E non è andata meglio a Joan Mir, caduto al giro 6 e tornato a casa a mani vuote: "La temperatura della pista oggi - ha detto il campione del mondo 2020 - era più alta rispetto ai giorni precedenti e penso che essere in gruppo ha surriscaldato troppo la gomma anteriore. Penso che possa essere questa la causa della mia caduta. Ho cercato di portare un po’ d’aria fresca intorno alla gomma, ma il gruppo era folto". Poi uno sguardo alla prestazione generale, aspettando la gara del Red Bull Ring tra due settimane: "Le sensazioni in generale erano abbastanza buone e il mio ritmo non era male, ma può comunque essere migliorato. So che stavo perdendo terreno in alcuni settori a causa della mancanza di grip. Quindi continueremo a lavorare sulla moto e non vediamo l’ora che arrivi l’Austria".